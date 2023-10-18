إسرائيل ترتكب مجزرة في مستشفى المعمداني

الشارقة - اميمة ياسر - قال الدكتور ريتشارد بيبكورن، ممثل منظمة الصحة العالمية في الأراضي الفلسطينية المحتلة إن عدد الوفيات في غزة بلغ أكثر من 3 آلاف وفاة منذ السابع من أكتوبر وحتى الآن، وبعد قصف اسرائيل لمستشفي الأهلي المعمداني، بالاضافة إلى أكثر من 11 الف مصاب بينهم نسبة كبيرة من النساء والأطفال.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي طارئ عقده المكتب الاقليمي لمنظمة الصحة العالمية فور قصف الاحتلال الإسرائيلي لمستشفي الأهلي المعمداني وسط غزة منذ قليل.

وأضاف بيبكورن أن إسرائيل قطعت الماء والكهرباء ومنعت دخول المساعدات إلى قطاع غزة، وأصدرت أوامر بالإخلاء لسكان غزة، بما في ذلك المستشفيات، ومع وجود الجرحى والمرضى والحالات الحرجة فإن خروج هذه الفئات وإجلائهم يعتبر حكم بالإعدام عليهم.

وحذر ممثل منظمة الصحة العالمية في الأراضي الفلسطينية المحتلة من أن هذا الوضع سيؤدي إلى تفشي الأمراض السارية، حيث لدينا حوالي مليون شخص من النازحين، ونحن نستعد لاضطراب المنظومة الصحية في غزة.