هنية: الأمريكيون يتحملون مسئولية مجزرة مستشفى المعمداني

الشارقة - اميمة ياسر - قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، إن الأمريكيين يتحملون مسئولية مجزرة المعمداني وهم أعطوا غطاء غير محدود لإسرائيل.

وقال هنية في كلمة عقب مجزرة المستشفى المعمداني في غزة، مساء الثلاثاء: «هذه المجزرة التي تضاف إلى سلسلة المجازر التي ارتكبها الصهاينة منذ احتلال فلسطين، هذا هو عنوانهم هذه هي سجيتهم هذه هي صفاتهم أن يرتكبون المذابح والمجازر».

وأضاف: «هذا الاحتلال لا يحترم قيما ولا قوانين ولا أعراف ولا شرائع.. لقد تجرأوا على حرمات الله وحدوده في الأرض والمقدسات وفي الشعب الفلسطيني والأمة»، بحسب ما نشره «روسيا اليوم».

ونوه أن «الذين ارتكبوا مجزرة المستشفى المعمداني، هم الذين ارتكبوا مجزرة صبرا وشاتيلا، وهم الذين ارتكبوا مجزرة مدرسة بحر البقر، وهم الذين قتلوا أسرى الجيش المصري وهم الذين انتهكوا كل القيم التي يعرفها الإنسان على هذه البسيطة».

وأكد أن «هذه المجزرة يتحمل مسئوليتها العدو الذي ضرب مستشفى ومسجدًا وكنيسة»، مضيفًا: «في ذات المكان يتحمل مسؤوليتها الأمريكان الذين أعطوا الغطاء اللامحدود لهذا العدو يرتكب هذه المجازر».

ولفت إلى أن «هذه جرائم الحرب والإبادة الجماعية يتحمل مسئوليتها الذين وفروا الغطاء في مجلس الأمن ورفضوا إدانة هذا الاحتلال وهذا العدوان».

واستطرد: «أدعو شعبنا الفلسطيني في كل مكان وخاصة في الضفة الغربية وفي القدس وفي 48 أن يخرجوا الآن في كل المدن وفي كل الشوارع... في وجه هذا المحتل وفي وجه هؤلاء المستوطنين الغزاة نحن شعب واحد نحن دم واحد مصير واحد».

وقصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، مستشفى الأهلي العربي (المعمداني) في حي الزيتون بمدينة غزة، ما أسفر عن استشهاد وإصابة مئات الفلسطينيين.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، بأن طائرات الاحتلال شنت غارة على المستشفى أثناء تواجد آلاف المواطنين النازحين الذين لجأوا إليه، بعد أن دمرت منازلهم، وبحثوا عن مكان آمن.

وأدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات، في بيان صادر عن وزارة الخارجية مساء يوم الثلاثاء ١٧ أكتوبر الجاري، القصف الإسرائيلي لمستشفى الأهلي المعمداني في قطاع غزة، والذي أسفر عن سقوط مئات الضحايا الأبرياء والجرحى والمصابين من المواطنين الفلسطينيين في غزة.

واعتبرت مصر هذا القصف المتعمد لمنشآت وأهداف مدنية، انتهاكاً خطيراً لأحكام القانون الدولي والإنساني، ولأبسط قيم الإنسانية، مطالبة إسرائيل بالوقف الفوري لسياسات العقاب الجماعي ضد أهالي قطاع غزة.

وطالبت مصر جميع دول العالم، لاسيما الدول الكبرى وذات التأثير، بالتدخل لوقف هذه الانتهاكات وإدانتها بلا مواربة، ومطالبة إسرائيل بالتوقف عن استهداف محيط معبر رفح لتمكين مصر ومن يرغب من باقي الدول والمنظمات الدولية والإغاثية لإنفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة في أسرع وقت.