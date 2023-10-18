شكرا لقرائتكم خبر عن قلق أممي من «مواجهة مباشرة» بين رواندا والكونغو الديمقراطية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الأمم المتحدة - أ ف ب

أبدت الأمم المتحدة الثلاثاء قلقها بشأن خطر وقوع «مواجهة مباشرة» بين الكونغو الديمقراطية ورواندا اللتين تشهد العلاقات بينهما توتراً شديداً منذ عودة ظهور متمرّدي «إم23» نهاية عام 2021 في شرق الكونغو.

وأثار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش هذه المخاوف في تقرير حديث حول الوضع في الكونغو الديمقراطية، وكررها الثلاثاء مبعوثه الخاص إلى المنطقة هوانغ شيا خلال اجتماع لمجلس الأمن مخصص لمنطقة البحيرات العظمى المضطربة.

وصرّح شيا: «خطر وقوع مواجهة مباشرة بين الكونغو الديمقراطية ورواندا اللتين تواصلان تبادل الاتهامات بدعم مجموعات مسلحة حقيقي»، موضحاً أنه خلال الأشهر الستة الماضية «لم يتحسن الوضع» على المستويين الأمني والإنساني «بل على العكس».

وقال هوانغ شيا: «إن تعزيز الوجود العسكري للكونغو الديمقراطية ورواندا، وغياب الحوار المباشر، واستمرار خطاب الكراهية، كلها إشارات مثيرة للقلق ولا يمكننا تجاهلها».

واستولى متمردو «إم23» العام الماضي على مساحات شاسعة من الأراضي وما زالوا يسيطرون عليها في مقاطعة شمال كيفو. وتنتقد كينشاسا كيغالي لدعمها هذا التمرد بقيادة «التوتسي»، وفي المقابل، تتهم كيغالي كينشاسا بالتواطؤ مع مليشيا «القوات الديمقراطية لتحرير رواندا»، وهي مجموعة مسلحة بقيادة الهوتو من رواندا.

وبعد ستة أشهر من الهدوء الحذر استؤنف القتال مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، ويشارك فيه مسلّحون قدّموا أنفسهم على أنهم «وطنيون» يقاتلون ضد حركة «إم23».