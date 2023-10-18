شكرا لقرائتكم خبر عن «داعش» الإرهابي يتبنى هجوم بروكسل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بروكسل - رويترز

أعلن تنظيم «داعش» الإرهابي مسؤوليته عن هجوم الاثنين في بروكسل، موضحاً أن أحد مقاتليه نفذ الهجوم الذي أدى إلى مقتل شخصين؛ وذلك بحسب ما أفادت قناة التنظيم على تطبيق تليغرام.

وقال مسؤولون بلجيكيون، إن المشتبه فيه في قتل اثنين من مشجعي كرة القدم السويديين وإصابة آخر في بروكسل هو تونسي يبلغ من العمر 45 عاماً رُفض طلب لجوئه في عام 2020، لكنه بقي في بلجيكا بشكل غير قانوني.

وبعد مطاردة خلال الليل، قتلت الشرطة المشتبه فيه بالرصاص في مقهى بمنطقة سكاربيك شمالي بروكسل صباح الثلاثاء.