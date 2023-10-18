إدانات عربية ودولية واسعة لمجزرة المستشفى المعمداني في غزة

المنامة - ياسر ابراهيم - أدانت دول ومنظمات دولية المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بقصف المستشفى المعمداني في غزة، وفي حين أعلن الرئيس الفلسطيني الحداد 3 أيام دعت الفصائل الفلسطينية في الضفة لتصعيد المواجهة مع الاحتلال.



وأعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي الذي استهدف ساحة المستشفى الأهلي المعمداني في غزة إلى 500 شهيد، معظمهم من النساء والأطفال.



فلسطين

– الرئيس محمود عباس يعلن الحداد 3 أيام، ويؤكد أن قصف الاحتلال للمستشفى المعمداني جريمة إبادة جماعية وكارثة إنسانية.



– رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية حمل أميركا المسؤولية عن هجوم المستشفى بسبب ما توفره من غطاء للعدوان الإسرائيلي.



مصر

وزارة الخارجية أدانت القصف الإسرائيلي للمستشفى المعمداني في قطاع غزة، واعتبرت هذا القصف المتعمد لمنشآت وأهداف مدنية، انتهاكا خطيرا لأحكام القانون الدولي والإنساني، ولأبسط قيم الإنسانية، وطالبت إسرائيل بالوقف الفوري لسياسات العقاب الجماعي ضد أهالي قطاع غزة.

قطر

وزارة الخارجية أدانت بقوة الغارة الجوية الإسرائيلية على المستشفى في غزة، ووصفته بالمجزرة الوحشية والجريمة الشنيعة بحق المدنيين العزل، وتعديا سافرا على أحكام القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي.





السعودية

وزارة الخارجية أدانت بأشد العبارات الجريمة الشنيعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بقصفها المستشفى المعمداني في غزة، والذي أدى لوفاة المئات من المدنيين، من بينهم أطفال وجرحى ومصابون.



لبنان

– رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي قال إن "مئات الشهداء سقطوا في مستشفى المعمداني بغزة بفعل الإجرام الإسرائيلي والضمير العالمي الساكت عن الظلم والحق، فإلى متى؟"



– حزب الله اللبناني أعلن غدا الأربعاء "يوم غضب غير مسبوق" ضد إسرائيل وزيارة الرئيس الأميركي جو بايدن لها.



سلطنة عمان

وزارة الخارجية أدانت استهداف إسرائيل مستشفى المعمداني بغزة واعتبرته "جريمة من جرائم الحرب والإبادة".



الجزائر

الرئاسة أدانت بشدة "الهجوم المتعمد" لإسرائيل على مستشفى بقطاع غزة.





الأردن

الخارجية أدانت بأشد العبارات الاعتداء على المستشفى المعمداني، وحملت إسرائيل المسؤولية عن هذا التطور الخطير.



ليبيا

رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة أكد أن استهداف مستشفى المعمداني جريمة وحشية فاقت كل الحدود.



الجامعة العربية

الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط قال "أي عقل من جهنم ذلك الذي يقصف مستشفى بنزلائه العزل ولابد للغرب أن يوقف هذه المأساة فورا".



تركيا

– الرئيس رجب طيب أردوغان دعا الإنسانية جمعاء إلى اتخاذ إجراءات لوقف الوحشية غير المسبوقة في قطاع غزة.



وقال، عبر حسابه على منصة إكس، إن قصف مستشفى فيه نساء وأطفال ومدنيون أبرياء هو آخر الأمثلة للهجمات الإسرائيلية المجردة من أبسط القيم الإنسانية.



إيران

– الرئيس إبراهيم رئيسي قال إن نيران القنابل الأميركية الإسرائيلية التي ألقيت على الجرحى في مستشفى المعمداني بغزة ستبتلع الصهاينة قريبا.



– وزارة الخارجية قالت إن "هجوم إسرائيل الخسيس على مستشفى في غزة جريمة حرب همجية".



الأمم المتحدة

– الأمانة العامة أدانت بشدة الهجوم على المستشفى المعمداني ودعت إلى إنهاء الهجمات على المدنيين والمنشآت الصحية.



– منظمة الصحة العالمية أدانت بشدة الهجوم على المستشفى المعمداني بغزة.



– منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) أدانت بشدة الهجوم على المستشفى المعمداني في غزة، ودعت إلى وقف فوري لإطلاق النار.



باكستان

الخارجية أدانت بشدة الهجوم الإسرائيلي على المستشفى المعمداني في غزة، واعتبرته أمرا غير إنساني ولا يمكن تبريره.



أميركا

وزارة الدفاع (البنتاغون) قالت إنها تمنح إسرائيل أنظمة أمنية للقضاء على حماس، لكن هذا لا يعني قتل المدنيين الأبرياء.



روسيا

ديمتري بوليانسكي نائب مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة قال إن روسيا والإمارات طلبتا عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي غدا الأربعاء بعد الضربة الجوية الإسرائيلية لمستشفى في غزة.



كندا

رئيس الوزراء أكد أن الأخبار الواردة عن قصف إسرائيل للمستشفى المعمداني كارثية، وقال إنه "أمر فظيع وغير مقبول".



الاتحاد الأوروبي

رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال قال إن استهداف منشآت مدنية مخالف للقانون الدولي، ويظهر الوضع المأساوي على الأرض لمن يعيشون هناك.





بريطانيا

– الخارجية قالت إنها تراقب التقارير التي تتحدث عن "غارة واضحة للعيان" استهدفت مستشفى في غزة.



– زعيم حزب العمال البريطاني السابق جيريمي كوربين قال "ارفعوا صوتكم من أجل وقف فوري لإطلاق النار في غزة، إن وجود الشعب الفلسطيني على المحك".





(الجزيرة + وكالات)