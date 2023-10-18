البيت الأبيض: ليس لدينا خطة زمنية محددة بشأن إيصال المساعدات إلى غزة

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

أكد البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، أنه ليس لديه خطة زمنية محددة في مسألة إيصال المساعدات إلى غزة، مشيرًا إلى أنهم متفائلون حيال قدرتهم على إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة

وزعم البيت الأبيض، أنه ليس لديه خطط أو نوايا لنشر قوات أمريكية برية على أرض القتال في إسرائيل. فيما نشرت الولايات المتحدة حاملة طائرات وأسلحة أمريكية أخرى في المنطقة منذ اندلاع الحرب في غزة بين قوات الاحتلال الإسرائيلي وحركة المقاومة الإسلامية حماس.

وقال البيت الأبيض، تعليقًا على زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، إلى إسرائيل المقررة في وقت لاحق اليوم، إنه لديه جدول أعمال طويل في تل أبيب بالتحدث مع قادة إسرائيل وعائلات الرهائن لطمأنتهم، مطالبًا بالإفراج الفوري عن الرهائن لدى حماس من الأمريكيين وغيرهم.

واعتبر أن مساعدة إسرائيل وأوكرانيا مهمة لمصالحه، مشيرًا إلى أنه سيخاطب الكونجرس لضمان استمرار وصول المساعدات إلى البلدين.