لا ملجأ من القصف.. مشاهد مأساوية من مجزرة مستشفى المعمداني (صور وفيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - لم يعد للفلسطينيين ملجأ بعد استهداف مستشفى المعمداني التي كانت مأوى ومشفى في آن واحد، حيث استشهد 600 شخص، بالإضافة إلى أكثر من 900 مصاب.

تناثرت الأشلاء في كل مكان، ولم تعد اللغة قادرة على وصف المجزرة الوحشية، التي تتنافى مع جميع الأعراف والقوانين الدولية، وخرج المؤتمر الصحفي من ساحة المستشفى المدمر، والجثث حول منصته.

وتصدر هاشتاج "مجزرة مستشفى المعمداني" ترند تويتر على مستوى العالم، وتداول المغردون مشاهد مأساوية من المجزرة.

وانتشرت صورة على نطاق واسع ليد طفلة تمسك ملطخة بالدماء، تمسك قطعة "مولتو".

وشارك الفنان أحمد السقا الصورة عبر حسابه الشخصي على "إكس"، وكتب: اللـهم ألطف بهم ،اللـهم لاناصر إلا أنت سبحانك.

كما تداول نشطاء فيديو لطفل يحاول الإطمئنان على شقيقه الأصغر، الذي لا يتخطة الثلاث سنوات ويقول له "قل يا رب.. ثم يقبله".

كما تداول نشطاء اللقطات الأولى لقصف المستشفى.