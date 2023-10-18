شكرا لقرائتكم خبر عن حملة حازم عمر: اجتماع مع هياكل المحافظات لوضع خطة التحركات الميدانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور زاهر الشقنقيري، المتحدث الرسمي باسم حملة المرشح الرئاسي المتحمل حازم عمر، أن الحملة ستعقد اجتماع مع هياكل المحافظات خلال الأيام القليلة القادمة، لوضع خطة التحركات الميدانية الفترة المقبلة بشأن الحث على المشاركة السياسية بالانتخابات الرئاسية وخريطة الفعاليات لشرح البرنامج الانتخابي.

وأوضح أن الحملة تضع أهمية لضرورة تكثيف الوعي حول المشاركة الإيجابية في الانتخابات، مشيرا إلى أنه لا يوجد تنمية سياسية دون إصلاح سياسي، والتي تستند في الأساس على توسيع دائرة المشاركة الشعبية، والعمل من أجل دور فاعل للأحزاب وتوسيع مشاركتها وتفاعلها.

وذكر أن البرنامج الانتخابي يرتكز على 3 محاور رئيسية "اقتصادية - اجتماعية - سياسية"، ويتمثل في العديد من النقاط لتضم فتح المجال العام، ودعم الأحزاب والتداول السلمي للسلطة، المعالجة الناجزة للأزمات الاقتصادية بحلول شاملة ومستدامة تتضمن إصلاح اقتصادي هيكلي، والارتقاء ببرامج الصحة والتعليم، وحل مشكلة الديون وتقليل الاستدانة، وحل أزمات الموازنة وتحقيق العدالة الضريبية.

وأضاف أن البرنامج يهدف لحل الأزمة الاقتصادية الحالية وفقا لخطة مدتها 3 سنوات، حيث تتضمن الرؤية كذلك تخفيض الرسوم والضرائب على الدواء والغذاء، كما يستهدف البرنامج الارتقاء بملف حقوق الإنسان، وضرورة إدخال التكنولوجيا في منظومة العدل وانفاذ القانون من أجل الحد من الإجراءات الاحترازية.

وكانت قد عقدت حملة المرشح الرئاسي المحتمل حازم عمر لانتخابات الرئاسة 2024، مؤتمرا، بحضور قيادات الحملة وقيادات وشباب حزب الشعب الجمهوري، واستعرض المؤتمر تفاصيل البرنامج الانتخابي للمرشح الرئاسي.

يأتي ذلك بعدما سلم النائب حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهورى، للهيئة الوطنية للانتخابات، أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية، الجمعة الماضية، عقب حصوله على 46 تزكية من نواب البرلمان، و68 ألفا و71 نموذج تأييد من المواطنين بالشهر العقاري.