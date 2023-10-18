شكرا لقرائتكم خبر عن الهند.. ارتفاع ضحايا فيضانات سيكيم إلى 40 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفع عدد ضحايا الفيضانات المفاجئة في ولاية سيكيم الهندية إلى 40 شخصا يوم الثلاثاء، بعد العثور على المزيد من الجثث في الولاية، فيما لا يزال 76 شخصًا في عداد المفقودين بعد نحو أسبوعين على الكارثة.

وذكرت وكالة "برس تراست أوف إنديا" الهندية، أن الفيضان المفاجئ لنهر تيستا، والذي نجم عن هبوب عاصفة في الساعات الأولى من يوم 4 أكتوبر، أدى إلى دمار واسع النطاق في الولاية، ما أثر على نحو 88 ألف شخص.

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ويبلغ عدد سكان ولاية سيكيم نحو 610 آلاف نسمة، وهو أدنى عدد سكان مقارنة بأي ولاية أخرى في الهند، وفقًا لتعداد عام 2011.

تغير المناخ

كانت السلطات الهندية أوضحت أن الكارثة تعد الأحدث في سلسلة من الكوارث المناخية التي أسفرت عن سقوط ضحايا في جبال جنوب آسيا.

وذكرت أن السبب هو تغير المناخ، فيما قال متحدث عسكري عبر منصة إكس: "تجري عمليات البحث وسط استمرار هطول الأمطار وتدفق المياه بسرعة في نهر تيستا، فضلًا عن انجراف طرق وجسور في العديد من المناطق".

وتسببت العاصفة في سقوط كميات هائلة من الأمطار خلال فترة وجيزة على بحيرة لوناك الجليدية، ما أدى إلى فيضانات مفاجئة في وادي تيستا الواقع على بعد نحو 150 كيلومترًا شمال جانجتوك عاصمة ولاية سيكيم قرب الحدود مع الصين.