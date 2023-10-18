أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، عن إطلاق قذيفة مضادة للدبابات على قوة تابعة للجيش في منطقة شيتولا والسياج الحدودي اللبناني قبل قليل. وأضاف المتحدث: "ردت قوات الجيش الإسرائيلي بإطلاق نيران المدفعية على مصدر النيران في بلدة عيتا الشعب جنوبي لبنان".

كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الإسرائيلي قصف محيط بلدة عيتا الشعب ردا على إطلاق قذيفة مضادة للدبابات من لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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