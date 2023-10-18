الجهاد الاسلامي: ادعاء إسرائيل أن قصف المستشفى المعمداني كان بسبب إطلاق فاشل للصواريخ ادعاء باطل

اعلن الناطق باسم حركة الجهاد الاسلامي في حديث لقناة "الجزيرة" أن ادعاء إسرائيل أن قصف المستشفى المعمداني كان بسبب إطلاق فاشل للصواريخ ادعاء باطل. وفي وقت سابق، اتهم الجيش الإسرائيلي حركة "الجهاد الإسلامي" بالمسؤولية عن قصف المستشفى المعمداني بغزة. واكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي إنه "بعد تحليل الأنظمة العملياتية في الجيش الاسرائيلي فقد أطلقت حركة الجهاد الاسلامي في غزة رشقة صاروخية كثيفة نحو إسرائيل مرت في محيط المستشفى المعمداني لحظة اصابته".

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