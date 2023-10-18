ماكرون: لا شيء يمكن أن يبرر قصف مستشفى واستهداف المدنيين

أكد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ان "لا شيء يمكن أن يبرر قصف مستشفى ولا شيء يمكن أن يبرر استهداف المدنيين"، داعيا الى إتاحة وصول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة "بدون تأخير".

هذا وتوالت ردود الفعل العربية والدولية المنددة بالهجوم الإسرائيلي غير المسبوق على ساحة مستشفى الأهلي العربي "المعمداني" في قطاع غزة، الذي أسفر عن مقتل أكثر من 500 شخص

وأعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء الثلاثاء، الحداد 3 أيام على ضحايا ساحة مستشفى الأهلي العربي في غزة من جراء الغارة الإسرائيلية.

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