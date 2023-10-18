عباس: لن نسمح بنكبة جديدة ولن نقبل أن يهجر شعبنا مرة أخرى

اعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس في كلمة له انه "اتفقت مع الأردن ومصر على إلغاء القمة المقررة في عمّان اليوم مع الرئيس الاميركي جو بايدن"، مطالبا "بمحاسبة حكومة الاحتلال وتوفير الحماية الدولية لأبناء شعبنا".

واكد عباس ان "العدوان على شعبنا يجب أن يتوقف، ولن نسمح بنكبة جديدة ولن نقبل أن يهجر شعبنا مرة أخرى، ولن نقبل إطلاقا أي كلام غير وقف الحرب".

ودعا عباس "الجماهير إلى الوحدة والتلاحم لأن اللحظة خطيرة"، مشددا على ان "المخطط الإسرائيلي للتهجير لن يمر وسنتصدى له، ولن نرحل من أرضنا ولن نسمح لأحد بترحيلنا كما وقع في الماضي".