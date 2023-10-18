بايدن تحدث هاتفيا مع نتانياهو في أعقاب القصف الذي طال المستشفى في غزة

أعلن البيت الأبيض أنّ الرئيس الاميركي جو بايدن الذي غادر واشنطن متوجّهاً إلى إسرائيل، تحدّث هاتفياً مع كلّ من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو والملك الأردني عبد الله الثاني في أعقاب القصف الذي طال مستشفى في غزة وأوقع أكثر من 500 قتيل.

وأضافت الرئاسة الأميركية أنّ بايدن تلقّى من مستشاريه للأمن القومي الذين يرافقونه على متن الطائرة الرئاسية إحاطة "في أعقاب التقارير عن وقوع خسائر بشرية فادحة" في القصف الذي طال المستشفى.