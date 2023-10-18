خارجية بريطانيا: تدمير المستشفى بغزة خسارة فادحة في الأرواح وحماية المدنيين تأتي في المقام الأول

أشار وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي، في تصريح له الى ان "تدمير المستشفى الأهلي في غزة خسارة فادحة في الأرواح وحماية المدنيين تأتي في المقام الأول".

هذا وتوالت ردود الفعل العربية والدولية المنددة بالهجوم الإسرائيلي غير المسبوق على ساحة مستشفى الأهلي العربي "المعمداني" في قطاع غزة، الذي أسفر عن مقتل أكثر من 500 شخص

وأعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء الثلاثاء، الحداد 3 أيام على ضحايا ساحة مستشفى الأهلي العربي في غزة من جراء الغارة الإسرائيلية.