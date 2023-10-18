الداخلية في غزة: مقتل 37 فلسطينيا في غارات إسرائيلية جديدة على جباليا

أعلنت وزارة الداخلية في غزة عن مقتل 37 فلسطينيا في غارات إسرائيلية جديدة على جباليا شمال قطاع غزة، مشيرة الى ان "الغارات تركزت على منطقتي القصاصيب وحليمة السعدية في جباليا".
كما قتل فلسطينيان وأصيب آخرون بقصف إسرائيلي على خانيونس جنوب غزة، في حين أعلن الدفاع المدني الفلسطيني مقتل فلسطينيين اثنين في غارة إسرائيلية على مخبز بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة. كما سقط قتلى آخرين بغارة على منزل في المخيم ذاته.
وافادت وسائل اعلام فلسطينية عن سقوط قتلى وجرحى بغارات إسرائيلية على حي اليرموك وسط مدينة غزة.
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