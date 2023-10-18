غوتيريش: قصف المستشفى الأهلي في غزة "مرعب"

وصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش القصف الذي طال مستشفى في غزة وأوقع أكثر من 500 قتيل بأنه "مرعب"، مشيرا الى ان "قلبي مع عائلات الضحايا. المستشفيات والطواقم الطبية محمية بموجب القانون الدولي الإنساني".

وفي بيان لاحق نشره المتحدث باسمه، دان غوتيريش هجوماً استهدف مدرسة تديرها الأمم المتحدة في مخيم للاجئين في غزة وأوقع ستة قتلى.

وحمّلت حركة حماس إسرائيل مسؤولية قصف المستشفى، في المقابل نسب الجيش الإسرائيلي الضربة إلى حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية التي نفت هذه "الاتهامات الباطلة".