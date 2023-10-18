إغلاق معرض لبنان الدولي  للكتاب اليوم التزاما بالحداد الوطني

اعلن ادارة معرض لبنان الدولي للكتاب اغلاقه اليوم الأربعاء 2023-10-18بناء على المذكرة الصادرة عن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بإعلان حداد وطني.

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