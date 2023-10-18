شكرا لقرائتكم خبر عن قيمة الإزالة شرط استرداد الإعلان المخالف ومشتملاته.. التفاصيل فى القانون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منح قانون تنظيم إعلانات الطرق ، الجهة الإدارية المختصة إزالة الإعلان أو اللافتة علي نفقة المخالف وتحصيل نفقات الإزالة بطريق الحجز الإداري إذا كان من شأن بقاء الإعلان أو اللافتة تعريض سلامة المنتفعين بالطرق أو السكان أو الممتلكات للخطر أو إعاقة حركة المرور، وذلك للقضاء على العشوائية في منظومة الإعلانات.

وتضمن القانون حزمة من الإجراءات المبسطة للحفاظ على النسق الحضارى، وعقوبات حال ارتكاب أفعال مخالفة لنص القانون، بداية من معاقبة كل من وضع إعلانًا أو لافتة أو تسبب في وضعه بالمخالفة لهذا القانون والقرارات المنفذة له يعاقب بغرامة لا تقل عن مثلي قيمة تكلفة الأعمال ولا تزيد علي ثلاثة أمثال تلك القيمة، وتتعدد العقوبات بتعدد المخالفات.

وألزم القانون بإزالة الإعلان أو اللافتة و إلزام المخالف برد الشيء إلي أصله وبأداء ضعف الرسوم المقررة علي الترخيص، فإذا لم يقم المخالف بالإزالة والرد في المدة التي يحددها الحكم جاز للجهة المختصة القيام بذلك علي نفقته، ولا يجوز مطالبتها بأي تعويض عن أي تلف يلحق الإعلان أو اللافتة أو الأجهزة أو غيرها، ولصاحب الشأن خلال شهر من تاريخ إخطاره بحصول الإزالة أن يسترد الإعلان ومشتملاته بعد أدائه قيمة نفقات الإزالة وضعف الرسوم المقررة علي الترخيص، فإذا انقضى هذا الميعاد جاز للجهة المختصة بيع الإعلان أو اللافتة ومشتملات أي منهما بالطريق الإداري وتحصيل المبالغ المستحقة لها .