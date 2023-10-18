شكرا لقرائتكم خبر عن المرشح الرئاسى حازم عمر: قصف مستشفى "المعمدانى" بغزة جريمة حرب ضد الإنسانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استنكر المرشح الرئاسي المحتمل حازم عمر، قصف المستشفى الأهلي المعمداني في غزة، واصفا إياها بجريمة حرب بشعة ضد الإنسانية، لشعب محاصر تتم إبادته بصورة جماعية، ومتعمدة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، الذي يضرب عرض الحائط بكل القوانين والمواثيق الدولية.

وناشدُ "عمر" عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك"، المجتمع الدولى للتدخل الفورى لوقف المجازر الإسرائيلية وإطلاق النار، والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية والطبية إلى قطاع غزة، ومعالجة كافة الجرحى والمصابين.