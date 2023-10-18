اعلن الجيش الإسرائيلي، "إصابة 4 من جنودنا في قصف بقذيفة مضادة للدروع من لبنان منتصف الليلة الماضية". وفي وقت سابق، اعلن الاعلام الحربي في حزب الله انه "عند الساعة الثالثة والربع من فجر يوم الأربعاء الموافق فيه 18-10-2023 قامت مجموعة ‏الشهيدين حسين هاني الطويل ومهدي محمد عطوي بإستهداف دبابة ميركافا لجيش الإحتلال في موقع ‏الراهب وتم إصابتها إصابة مباشرة مما أدى إلى قتل وجرح طاقمها".

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