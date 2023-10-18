رفعت وزارة الخارجية الأميركية مستوى تحذيرها من السفر إلى لبنان إلى "عدم السفر"، مشيرة إلى الوضع الأمني المتعلق بتبادل الصواريخ والقذائف والمدفعية بين إسرائيل و"حزب الله".
كذلك، سمحت بالمغادرة الطوعية والموقتة لأفراد عائلات موظفي الحكومة الأميركية وبعض الموظفين غير العاملين في حالات الطوارئ من السفارة الأميركية في بيروت، بسبب الوضع الأمني الذي لا يمكن التنبؤ به في لبنان.
كانت هذه تفاصيل خبر خارجية اميركا رفعت مستوى التحذير من السفر إلى لبنان وسمحت بمغادرة عائلات الموظفين في السفارة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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