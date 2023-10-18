خارجية اميركا رفعت مستوى التحذير من السفر إلى لبنان وسمحت بمغادرة عائلات الموظفين في السفارة

رفعت وزارة الخارجية الأميركية مستوى تحذيرها من السفر إلى لبنان إلى "عدم السفر"، مشيرة إلى الوضع الأمني المتعلق بتبادل الصواريخ والقذائف والمدفعية بين إسرائيل و"حزب الله".

كذلك، سمحت بالمغادرة الطوعية والموقتة لأفراد عائلات موظفي الحكومة الأميركية وبعض الموظفين غير العاملين في حالات الطوارئ من السفارة الأميركية في بيروت، بسبب الوضع الأمني ​​الذي لا يمكن التنبؤ به في لبنان.