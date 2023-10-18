نقابة المحررين تقفل أبوابها اليوم حدادًا

أعلنت نقابة محرري الصحافة اللبنانية في بيان إقفال أبوابها اليوم الأربعاء حدادًا على شهداء مجزرة المستشفى الاهلي المعمداني في غزة، على أن تستأنف عملها غدًا الخميس.

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