انت الان تتابع خبر اليوم.. اجتماع عربي "طارئ" في بغداد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، إنه "بالاتصال مع رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي طلبنا عقد دورة طارئة لاتحاد البرلمان العربي من أجل الوقوف على الأوضاع والحرب في فلسطين فكانت استجابة الحلبوسي سريعة جداً ووجَّه دعوة إلى كل البرلمانات العربية لعقد جلسة طارئة".وأعرب فتوح عن "أمله بمشاركة كل الأشقاء العرب وألّا تتغيب أي دولة عن الحضور"، حسبما نقلت صحيفة "الصباح" الرسمية.

وأضاف، أن "الاجتماع سيصدر عنه موقف عربي جامع وبيان يعبر عن موقف الأمة العربية إلى جانب نضال الشعب الفلسطيني، فضلاً عن موقف الاتحاد العربي وخطة تحرك على مستوى البرلمان الدولي على البرلمانات في العالم من أجل حشد الدعم لصمود الشعب الفلسطيني في تصديه للعدوان الإسرائيلي في كل فلسطين وبالذات في قطاع غزة".