انت الان تتابع خبر البرتغالي دي ماريا يعلن موعد اعتزاله والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ولعب دي ماريا دورا مهما وحاسماً في فوز منتخب التانغو ببطولتي كوبا أمريكا وكأس العالم، في العامين الماضيين.

وقال دي ماريا في أحدث تصريحاتٍ له: "سألعب في بطولة كوبا أمريكا، وسينتهي الأمر، إنها الأخيرة لي".



واضاف صاحب الـ35 عام: "لقد أنجزنا كل شيء انا وميسي سوياً، الشيء الوحيد الذي كنت أفتقده هو اللعب في نادٍ معه،لم نستمر طويلاً في باريس، التواجد معه في المنتخب كان أمراً مميزاً لي، إنني فخور باللعب معه اكثر من اي شيء اخر".