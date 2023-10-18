شكرا لقرائتكم خبر عن أوكرانيا تسلم أول دفعة من صواريخ "أتاكمز" الأمريكية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مساء الثلاثاء تسلم أول دفعة من النظام الصاروخي التكتيكي (أتاكمز) من الولايات المتحدة، موجهًا الشكر إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن على الدعم، وأكد أنه سيجري تنفيذ الاتفاقات المبرمة.

وقال في خطاب متلفز: يجري تنفيذ الاتفاقات بدقة، لقد أثبتت صواريخ (أتاكمز) جدارتها".

ووفقًا لتقارير أوكرانية وأمريكية إعلامية، جرى استخدام صواريخ (أتاكمز) للمرة الأولى في هجمات ضد مطارين شرقي أوكرانيا يديرهما الروس.

300 كيلومتر

وبحسب شركة "لوكهيد مارتن" لصناعة الأسلحة، يصل مدى صواريخ (أتاكمز)، وهي صواريخ أرض- أرض، إلى 300 كيلومتر، وتصيب الهدف بدقة شديدة.

وطلبت كييف الحصول على نظام الأسلحة منذ فترة، وبحسب مصادر أوكرانية، جرى تدمير 9 مروحيات في الهجمات على المطارين الواقعين قرب مدينتي لوهانسك وبيرديانسك.

وعلاوة على ذلك، أعلنت القوات الخاصة للجيش في كييف عبر تطبيق تليجرام يوم الثلاثاء، تدمير تكنولوجيا خاصة، ومنصة إطلاق صواريخ مضادة للطائرات وترسانة أسلحة، كما لحقت أضرار بمدارج الطائرات.