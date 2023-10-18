"فظاعة تفوق الوصف".. منظمات دولية تدين "مجزرة" الاحتلال الإسرائيلي في مستشفى المعمداني بغزة

المنامة - ياسر ابراهيم - أدانت منظمات دولية وحقوقية، المجزرة الوحشية التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي بقصفه محيط مستشفى الأهلي المعمداني في قطاع غزة، ما خلف أكثر من 500 شهيد، بحسب وزارة الصحة في القطاع.



وقالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تدوينة على منصة إكس، "مقتل أكثر من 500 فلسطيني في المستشفى المعمداني في غزة، بحسب التقارير، فظاعة تفوق الوصف".



وأضافت: "على قادة العالم التحرك لمنع المزيد من الفظائع بحق المدنيين. يجب ألا يفلت الجناة من العقاب".



وأدان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، الهجوم الإسرائيلي، داعيا إلى الحماية الفورية للمدنيين وخدمات الرعاية الصحية.



وقال مايك راين، المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية، إن كل هجوم على الخدمات الصحية والعاملين فيها يعد "انتهاكا للقانون الدولي".



وطالب راين في مؤتمر صحفي، بضرورة إيصال المساعدات لشعب غزة بشكل فوري.



من جانبها أدانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) بشدة الهجوم على المستشفى الأهلي المعمداني في غزة، ودعت إلى وقف فوري لإطلاق النار.



ودعت في بيان إلى حماية الأطفال والمدنيين والبنية التحتية التي يستخدمونها.



بدورها، وصفت منظمة "أطباء بلا حدود" الدولية، في بيان، الهجوم الإسرائيلي على المستشفى الأهلي المعمداني بأنه "مجزرة".



وكتبت أوكسفام على حسابها عبر منصة "إكس": إن "أوكسفام تشعر بالرعب من قصف مستشفى في غزة".



وفي وقت سابق مساء الثلاثاء، أعلنت وزارة الصحة في غزة، استشهاد أكثر من 500 فلسطيني خلال قصف إسرائيلي استهدف محيط المستشفى الأهلي العربي (المعمداني) في غزة، معظمهم من النساء والأطفال.

