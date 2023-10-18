فى نقاط.. كيف يتم استعادة الرصيد الموجود في كارت الكهرباء التالف؟



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد صلاح:

أتاحت الشركة القابضة للكهرباء، استعادة الرصيد الموجود في كارت الكهرباء المفقود خلال 24 ساعة من التقدم بطلب في الهندسة أو الفرع التابع المشترك له حال فقده أو سرقته.

ويستعرض الخليج 365 خطوات استعادة الرصيد الموجود في كارت الكهرباء المفقود، كالتالي:

1-التوجه لأقرب قسم شرطة لمحل سكنه وتحرير محضر فقدان كارت شحن عداد الكهرباء.

2-الحصول على نسخة من رقم المحضر وصورة إن أمكن.

3-التوجه للإدارة الهندسية التابع لها ومعه رقم المحضر.

وفيما يتعلق بالمستندات اللازمة لاستعادة الرصيد الموجود في كارت الكهرباء المفقود:

1-يقدم المشترك عقد إيجار موثق أو عقد الملكية أو إيجار موثق.

2-يسدد المشترك قيمة استخراج بدل فاقد كارت.

3-بطاقة الرقم القومي.

4-إيصال شحن سابق أو كود الخاص المشترك.

5-كتابة إقرار كتابي بفقد كارت العداد.

6-فحص المستندات المقدمة من قبل الموظف بشركة توزيع الكهرباء.

7- يتم استيفاء طلب استخراج كارت شحن عداد الكهرباء بدل فاقد أو تالف.

8- سداد الرسوم المقررة.

9- يستغرق تفعيل كارت الكهرباء بين 25 إلى 30 دقيقة لإصداره.

10- يسدد المشترك رسوما لإصدار كارت شحن جديد بـ45 جنيها، إضافة إلى قيمة الشحن التي يريد المشترك إضافتها في الكارت.

وفيما يتعلق بطريقة استعادة الرصيد الموجود في كارت الكهرباء المفقود، يقوم الموظف في شركة الكهرباء بالدخول إلي النظام الخاص بالعدادات لمعرفة قيمة الرصيد في الكارت، وبذلك يكون موجود بشكل تلقائي بالكارت الجديد.