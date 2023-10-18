أمطار وشبورة.. الأرصاد تكشف توقعات الطقس حتى الاثنين المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس المتوقعة العامة على مدار أسبوع من الأربعاء 18 أكتوبر، وحتى الإثنين 23 أكتوبر الجاري، حيث يسود طقس مائل إلى الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، ومعتدل الحرارة على السواحل الشمالية، حار على جنوب الصعيد، مائل إلى البرودة أول الليل وبارد في نهايته.

وأضافت الهيئة خلال تقريرها، أنه من المتوقع أن يكون هناك أمطار خفيفة بنسبة حدوث 30% على مناطق بالسواحل الشمالية بصورة متقطعة، بعد غد الخميس، وأمطار خفيفة بنسبة حدوث 20% على السواحل الشرقية وبصورة متقطعة أيضا، يوم الجمعة المقبل.

وأشارت إلى وجود شبورة مائية من الساعة الرابعة وحتى السابعة صباح بعد غد الخميس 19 أكتوبر، على بعض الطرق الزراعية والزراعية القريبة من المسطحات المائية.

وتتراوح درجات الحرارة خلال الأسبوع ما بين 36 درجة مئوية عظمى على جنوب الصعيد و17 درجة مئوية صغير على شمال الصعيد، فيما تتراوح درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى ما بين 29 و30 درجة طوال أيام الأسبوع المحدد بدايته من 18 أكتوبر ونهايته ونهايته 23 أكتوبر.