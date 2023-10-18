مدحت بركات يدين قصف إسرائيل لمستشفى المعمداني: جريمة حرب وانتهاك لكل القوانين الدولية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365 :

استنكر مدحت بركات، رئيس حزب أبناء مصر، بشدة الهجوم العنيف الذي نُفِذته القوات الإسرائيلية على المركز الطبي المعمداني في غزة، وأشار إلى أن هذا الهجوم أدى إلى تكبّد خسائر ضخمة في الأرواح البشرية، حيث تُوفيَ عدد كبير من المدنيين وأُصيب آخرون.

وأعرب رئيس حزب أبناء مصر عن استنكاره لهذه الأعمال العنيفة التي تستهدف الأفراد المدنين والبنية التحتية الحيوية مثل المستشفيات، وأكد أهمية تجنب استخدام القوة غير المشروعة وضرورة حماية الحياة البشرية في جميع الأوقات.

أشار مدحت بركات إلى أن الأعمال التي قامت بها إسرائيل تُعتبر جريمة حرب وانتهاكًا صارخًا لجميع القيم الإنسانية واتفاقيات الدولية.

وقد طالب "بركات" المجتمع الدولي أن يُستمع إلى العقل وأن يُمارس الضغط على إسرائيل لإيقاف تدفق الدماء، حيث أكد على ضرورة البحث عن حلول دبلوماسية سلمية للنزاعات في منطقة الشرق الأوسط، مستفيدين من مؤتمر السلام الذي أقيم في القاهرة كفرصة لحل الأزمة في فلسطين إلى نهايتها ووقف النزيف، بهدف المساهمة في تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.