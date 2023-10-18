شكرا لقرائتكم خبر عن بعد قصف مستشفى "المعمدانى".. اليوم جلسة طارئة لـ42 حزبا بمقر إرادة جيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد تحالف الأحزاب المصرية، المكون من 42 حزبا سياسيا اجتماعا مساء اليوم الأربعاء بمقر حزب إرادة جيل، جلسة طارئة، لبحث وسائل التضامن والدعم للشعب الفلسطيني بعد قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي مستشفي المعمداني.

ودعا النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية، جموع الأحزاب المنتمية لتحالف الأحزاب لجلسه طارئة مساء اليوم لإعلان رفض واستنكار التحالف لما حدث ويحدث من إراقه دماء أهالينا بغزة وزهق أرواحهم، فأصبحوا بلا مأوى ولا غذاء ولا وقود.

وأكد "مطر" أنه في هذا الوقت العصيب، والأحداث التي تشهدها المنطقة نقف خلف الرئيس عبد الفتاح السيسى ونؤييد كل تحركاته لدعم القضية الفلسطينية، واصفا ضرب مستشفى المعمدانى، من جانب الاحتلال الإسرائيلي جريمة ضد الإنسانية.