شكرا لقرائتكم خبر عن الحزب العربى الناصرى: قصف مستشفى المعمدانى كارثة ضد الإنسانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدان بشدة الدكتور محمد أبو العلا رئيس الحزب العربي الناصري، القصف الإسرائيلي لمستشفى الأهلي المعمداني في قطاع غزة، من جانب الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدا أنها كارثة ضد الإنسانية.

وأكد رئيس الحزب العربي الناصري، أن استهداف المستشفيات بالقصف جريمة حرب وانتهاك صارخ لاتفاقيات جنيف المتعلقة بمعاملة المدنيين وقت الحرب، مؤكدًا إستهداف جيش الاحتلال الإسرائيلى الممنهج للأطفال والنساء والمدنيين يعتبر جريمة حرب مكتملة الأركان يجرمها ويحرمها القانون الدولي الإنساني وكل مواثيق ومعاهدات حقوق الإنسان الدولية.

كما أدان باشد العبارات المجتمع الدولي ومنظماته والتي تقف صامته وعاجزة تجاه العدوان الصهيوني المستمر علي الشعب العربي في فلسطين صاحب الحق التاريخي في هذه الأرضـ داعيا جميع الشعوب العربية والإسلامية والمحبة للعدل والسلام مساندة ودعم الشعب العربي في فلسطين من أجل حصوله علي حقوقه المسلوبة، معربا عن تضامنه الكامل مع الشعب الفلسطيني وشدد على ضرورة تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.