شكرا لقرائتكم خبر عن حزب المؤتمر ينظم ندوة بمناسبة اليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر المجيدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظم حزب المؤتمر برئاسة الربان عمر المختار صميدة عضو مجلس الشيوخ ندوة بمناسبة اليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر المجيدة، وذلك بعنوان "حرب أكتوبر وتحديات الأمن القومي التي تواجه الدولة المصرية"، ومتابعة وتأييد المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى لفتره رئاسية جديدة استكمالًا مسيرة البناء والتنمية والتقدم لمصرنا الحبيبة.

وتحدث خلال الندوة اللواء محمد عبد الواحد خبير الأمن القومي والعلاقات الدولية، اللواء محي الدين نوح بطل الصاعقة معركة (رأس العش) في حرب أكتوبر، وأدار الندوة المستشار الإعلامى والصحفى الدكتور الكبير عبد الجواد أبوكب .

وأكد اللواء محيي نوح بطل حرب أكتوبر المجيدة، أن مما لا شك فيه أن القوات المسلحة بدأت في البناء عقب هزيمة 1967 مباشرة، وبالفعل قاموا بعمليات حربية كثيرة، منها عملية رأس العش، عدد كبير من العمليات.

وقال اللواء محي الدين نوح بطل أحداث معركة "رأس العش" إنها قد بدأت يوم 1 يوليو عام 1967 بالقرب من بورفؤاد عندما حاولت المدرعات الإسرائيلية احتلالها حيث كانت المنطقة الوحيدة التى لم يصل إليها العدو في شرق القناة أثناء حرب يونيو 1967، لكن قوة من الصاعقة المصرية نجحت في صد الاعتداء الإسرائيلي وكانت بمثابة الشرارة التي أدت لاندلاع حرب الاستنزاف.

وكشف اللواء محيي نوح أنه تعرض للإصابة في معركة رأس العش، ولم تكن الإصابة الوحيدة ولكنني أصبت 4 مرات، أثناء العمليات، وأنا أعتبر هذه الإصابات أن جزء من دمي استطاع مساعدة زملائي من المقاتلين والمحاربين، لكي يعيدوا أرض سيناء لمصر ، لأننا كسرنا الحاجز النفسي بين الجندي المصري والإسرائيلي واستطاع الجندي المصري أن يثبت شجاعته وقدرته العظيمة .

وأشار اللواء محي نوح أن المقصود بحرب الاستنزاف هي استنزاف قدرات العدو ، وقد استطاعت بكل جدارة أن نثبت للعالم أن الجندي المصري يستطيع فعل المستحيل وأن يحرر أرضه وأن تعد لنا أرض سيناء العزيزة ، لقد أخذوها فى 6 أيام ونحن استطعنا إستعادتها فى 6 ساعات.

وفى ختام كلمته أعرب عن سعادته بتكريم فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي له يوم 4 أكتوبر الماضي قائلا : ربما يكون ذلك آخر تكريم فى حياتي ..هو تكريم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، وفيلم الممر سرد تفاصيل معركة العش والفنان أحمد عز قام بأداء دوري بشكل رائع.