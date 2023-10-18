مكتب الإعلام الحكومي بغزة: مستشفيات القطاع ستتوقف عن العمل خلال ساعات ما يعني تحول غزة إلى مقبرة جماعية

اعلن مكتب الإعلام الحكومي بغزة، ان "مستشفيات القطاع ستتوقف عن العمل خلال ساعات، ما يعني تحول غزة إلى مقبرة جماعية"، لافتا الى ان "الاحتلال لن يتوقف عن القتل، وشهيته مفتوحة لمزيد من المجازر دون خشية عقاب أو لوم".
واشار الى ان "المجزرة التي ارتكبتها إسرائيل بالمستشفى المعمداني محرقة، وهي مجزرة القرن الـ21".
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