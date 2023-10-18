نشر الإعلام الحربي في "حزب الله" مشاهد لاستهداف عناصر "حزب الله" أمس الثلاثاء 17/10/2023 لدبابة ميركافا تابعة للجيش الإسرائيلي في موقع البياض بالصواريخ الموجهة، حيث حققوا فيها إصابات مؤكدة.

كانت هذه تفاصيل خبر "حزب الله" نشر مشاهد لاستهداف دبابة ميركافا إسرائيلية يوم أمس في موقع البياض بالصواريخ الموجهة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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