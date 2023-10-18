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المستشار الالماني: روعتنا صور الانفجار في مستشفى غزة ويتعين إجراء تحقيق شامل في ما حدث

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أكد المستشار الألماني أولاف شولتس، أن "صور الانفجار في مستشفى غزة روعتنا، ويتعين إجراء تحقيق شامل في ما حدث".

وفي وقت سابقن امس، اقدم الجيش الاسرائيلي على قصف المستشفى المعمداني في غزة أثناء وجود مئات العائلات النازحة، ما ادى الى سقوط مئات الضحايا.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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