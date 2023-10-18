المستشار الالماني: روعتنا صور الانفجار في مستشفى غزة ويتعين إجراء تحقيق شامل في ما حدث

أكد المستشار الألماني أولاف شولتس، أن "صور الانفجار في مستشفى غزة روعتنا، ويتعين إجراء تحقيق شامل في ما حدث".

وفي وقت سابقن امس، اقدم الجيش الاسرائيلي على قصف المستشفى المعمداني في غزة أثناء وجود مئات العائلات النازحة، ما ادى الى سقوط مئات الضحايا.