علّق وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، على المجزرة الإسرائيلية التي ارتكبت في مستشفى المعمداني في غزة. وفي تصريح له عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لفت إلى أنّه "بعد الجريمة البشعة والمجزرة التي ارتكبها النظام الصهيوني بحق أكثر من 1000 امرأة وطفل بريء في مستشفى المعمداني، حان الوقت للوحدة الإنسانية العالمية ضد هذا النظام المزيّف المكروه أكثر من "داعش" وآلة القتل التابعة لها"، قائلًا باللغة الانجليزية: "انتهى الوقت!".

كانت هذه تفاصيل خبر عبداللهيان بعد مجزرة مستشفى المعمداني: حان الوقت للوحدة الإنسانية العالمية ضد هذا النظام المزيّف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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