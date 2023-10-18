افادت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مسؤول بوزارة الدفاع الأميركية، عن اننا "أرسلنا فريقا صغيرا من قوات العمليات الخاصة إلى إسرائيل"، مؤكدا أن "فريقنا بإسرائيل سيساعد في الاستخبارات المتعلقة بالرهائن".
واكد المسؤول، اننا "نشرنا طائرات في المنطقة كإجراء احترازي قبل أي مهام محتملة"، لافتا الى اننا "لم نرسل بعد أي فرق كوماندوز إلى إسرائيل".
كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول بوزارة الدفاع الأميركية: نشرنا طائرات في المنطقة كإجراء احترازي قبل أي مهام محتملة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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