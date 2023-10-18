مسؤول بوزارة الدفاع الأميركية: نشرنا طائرات في المنطقة كإجراء احترازي قبل أي مهام محتملة

افادت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مسؤول بوزارة الدفاع الأميركية، عن اننا "أرسلنا فريقا صغيرا من قوات العمليات الخاصة إلى إسرائيل"، مؤكدا أن "فريقنا بإسرائيل سيساعد في الاستخبارات المتعلقة بالرهائن".

واكد المسؤول، اننا "نشرنا طائرات في المنطقة كإجراء احترازي قبل أي مهام محتملة"، لافتا الى اننا "لم نرسل بعد أي فرق كوماندوز إلى إسرائيل".