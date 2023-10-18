قدم الرئيس الأميركي، جو بايدن، "تعازيه في فقدان أرواح بريئة في انفجار مستشفى غزة، وتمنى الشفاء العاجل للجرحى" وأبدى الرئيس الأميركي "غضبه وحزنه العميق" بسبب الانفجار في المستشفى المعمداني في غزة، وأعطى توجيهاته لمستشاريه للأمن القومي بجمع مزيد من العلومات. ولم يأت بايدن على ذكر مصدر القصف الذي طال المستشفى.

كانت هذه تفاصيل خبر بايدن أبدى حزنه العميق جراء الانفجار في المستشفى المعمداني بغزة ويعزي بفقدان أرواح بريئة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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