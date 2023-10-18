خارجية روسيا: على إسرائيل تقديم صور أقمار صناعية تثبت براءتها من قصف مستشفى المعمداني إذا كانت جادة

ذكرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، تعليقًا على المجزرة الإسرائيلية في مستشفى المعمداني وسط غزة، أنّ على إسرائيل، بمشاركة شركائها الأميركيين، تقديم صور بالأقمار الصناعية تثبت عدم تورطها في الضربة على المستشفى في غزة.

ورأت زاخاروفا، في حديثها لـ"سبوتنيك"، أنّه "من الواضح أننا نرى الآن رغبة في إعفاء أنفسنا من المسؤولية، إذا كانت هناك نوايا جادة وراء هذه المحاولة، ليس فقط الكلمات، ولكن النوايا الجادة لإثبات براءتهم، فإنهم بحاجة ليس فقط للتعليقات في وسائل الإعلام وعلى الشبكات الاجتماعية، ولكن عليهم تقديم الحقائق أيضًا".

وأضافت: "قدموا صورًا للأقمار الصناعية، وسيكون من الجيد أن يفعل الشركاء الأميركيون ذلك، والذين سيشهدون حول جغرافية الرحلات الجوية بأكملها، مع كل التفاصيل التي كانت متاحة في تلك اللحظة".

وتعرّض المستشفى المعمداني الأهلي في قطاع غزة، يوم أمس الثلاثاء، لقصف صاروخي إسرائيلي، حيث أفادت وزارة الصحة في غزة بقتل أكثر من 500 شخص معظمهم من النساء والأطفال.