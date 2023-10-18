رئيسة المفوضية الأوروبية: لا شيء يبرر ضربة على مستشفى مكتظ بالمدنيين في غزة

اكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، أن "لا شيء يبرر ضربة على مستشفى مكتظ بالمدنيين في غزة".
وفي وقت سابق، امس، اقدم الجيش الاسرائيلي على قصف المستشفى المعمداني في غزة أثناء وجود مئات العائلات النازحة، ما ادى الى سقوط مئات الضحايا.
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