ادّعى المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، "أننا قصفنا مرآب مستشفى المعمداني، لكن لم تكن هناك إصابات مباشرة من قبلنا للمستشفى"، بحسب قوله.
وزعم في مؤتمر صحفي من تل أبيب، أنّه تم فتح "تحقيق" في قصف المستشفى المعمداني بغزة، كما زعم أيضًا أنّه "لا توجد أي حفر ولا شيء يشير إلى أن قصفًا جويًا تسبب في انفجار المستشفى".
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الإسرائيلي: قصفنا مرآب مستشفى المعمداني لكن لم تكن هناك إصابات مباشرة من قبلنا للمستشفى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.