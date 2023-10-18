الجيش الإسرائيلي: قصفنا مرآب مستشفى المعمداني لكن لم تكن هناك إصابات مباشرة من قبلنا للمستشفى

ادّعى المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، "أننا قصفنا مرآب مستشفى المعمداني، لكن لم تكن هناك إصابات مباشرة من قبلنا للمستشفى"، بحسب قوله.

وزعم في مؤتمر صحفي من تل أبيب، أنّه تم فتح "تحقيق" في قصف المستشفى المعمداني بغزة، كما زعم أيضًا أنّه "لا توجد أي حفر ولا شيء يشير إلى أن قصفًا جويًا تسبب في انفجار المستشفى".