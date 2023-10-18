رئيس المجلس الأوروبي: إجراء تحقيق شامل في واقعة المستشفى الأهلي ومحاسبة المسؤولين عنها أمران ضروريان

اكد رئيس المجلس الأوروبي، اننا "نشعر بالفزع إزاء الهجوم المأساوي على المستشفى الأهلي في غزة"، لافتا الى ان "استهداف البنية التحتية المدنية لا يتماشى مع القانون الدولي". ورأى أن "إجراء تحقيق شامل في واقعة المستشفى الأهلي ومحاسبة المسؤولين عنها أمران ضروريان".

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