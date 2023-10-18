شخصيات سياسة ودينية نددت بمجزرة المستشفى المعمداني في غزة

علق النائب السابق اميل رحمة على مجزرة مستشفى المعمداني، مشيرا الى انه "استهدفت اسرائيل بصورة وحشية مستشفى المعمداني في غزة والكنيسة الانجيلية المعمدانية التاريخية في عدوان وحشي يكرّر مشهد قانا. ان دماء النساء والاطفال والرهبان والمرضى والطاقم الطبي الذين سقطوا شهداء، هو عنوان الانتصار على الظلم والعدوانية، عسى ان يستيقظ العالم ويفتح عيونه لوقف الابادة التي ترتكبها اسرائيل بحق الانسان".

واضاف :"انني اذ ،أنحني أمام نداء المطران عطالله حنا الذي أطلقه البارحة ، أعلن عن اعتزازي به وتقديري لمواقفه الجريئة والحاسمة والعادلة".

من جهته، اشار النائب هاغوب بقردونيان الى ان "ما يحصل اليوم في غزة، وآخرها القصف على المستشفى، ما عادت جرائم ضد الإنسانية بل إعلان واضح عن إنتهاء الإنسانية في العالم… لن أسأل أين دعاة حقوق الإنسان ومنظّمات المجتمع الدولي… فهم حيث مصالحهم فقط".

بدورها، اعتبرت النائبة عناية عز الدين ان " ارتكابات إسرائيل توصّف على أنها جرائم حرب تنتهك القانون الدولي الانساني وتحديداً اتفاقيات جنيف الأربع وبروتوكولاتها وجميع هذه الصكوك تنص على حماية المدنيين والمنشآت الطبية والاستشفائية وتحييدها, إن سكوت العالم عن هذه الجرائم هو سقوط أخلاقي وكارثة انسانية لدول ومجتمعات سيدت نفسها على العالم و اعتبرت نفسها وصية على شرعة حقوق الانسان و تنفيذ حكم القانون و الاتفاقيات والعدالة الدولية فإذا بنا نشهد على انحلالها الاخلاقي وفشلها الانساني".

واضافت :"تضاف مجزرة المستشفى المعمداني الى سجل طويل من المجازر الوحشية التي ترتكبها اسرائيل بحق الشعب الفلسطيني المظلوم والتي كان لنا هنا في لبنان نصيبا منها".

بدورها، أكدت الرابطة المارونية، انها "لا تجد العبارات القادرة على وصف هول المجزرة التي ارتكبتها إسرائيل ضد المستشفى الاهلي المعمداني في غزه. انها من دون شك من المجازر الكبرى التي تقترف ضد المدنيين، والتي ذكرتنا بمجزرة قانا في 18 نيسان 1996، والتي تستحق الادانة والشجب وتحويل المسؤول عنها أمام المحكمة الجنائية الدولية. إن إسرائيل ما كانت لتقدم على مثل هذه الجريمة الابادية الموصوفة لولا الصمت الدولي المريب الذي يشجعها على التمادي في انتهاك المواثيق والقوانين والاعراف الدولية التي تحظر استهداف المدنيين والتعرض لهم في اوقات الحروب".

ودعت إلى "وقف الحرب على غزه فورا، وبدء العمل من أجل الوصول إلى حل شامل، عادل ودائم للقضية الفلسطينية، تستمطر غيث المراحم على الشهداء الذين قضوا بقصف المستشفى وتتمنى الشفاء للجرحى، راجية إن يعم السلام ارض فلسطين، الارض التي ولد فيها السيد المسيح وعاش وقبر وقام، والتي تحتضن كنيسة القيامة والمسجد الاقصى وتمثل قدسها رمز التآخي بين الديانات السماوية".

ووصف مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان "العدوان الصهيونى الغاشم على المستشفى المعمداني في غزة بالمجزرة المروعة التي لا مثيل لها في تاريخ البشرية"، معتبرا ان "العدو الاسرائيلي الارهابي يمارس ابشع انواع الاجرام الممنهج بحق ابناء غزة من ابادة وتدمير وتهجير يحاول من خلاله توسيع رقعة احتلاله لارض الفلسطين".

اضاف: ما يحصل من مجازر في غزة هو انتهاك خطير وصارخ للقانون الدولي والانساني ولابسط قيم الانسانية، فاين المحاكم الدولية لمحاسبة هذا الاجرام وبخاصة العدوان على المستشفى المعمداني لتحقيق العدالة ؟

وختم: الدم الفلسطيني غال على العرب والمسلمين واحرار العالم ، ولن يرضوا الا بمحاسبة الاحتلال الاسرائيلي الغاصب لارض فلسطين المجروحة.

