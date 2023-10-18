ذكر الناطق الرسمي بإسم اليونيفيل أندريا تيننتي، أنّ "حفظة السلام التابعين لليونيفيل لا زالوا في مواقعهم ويقومون بمهامهم". ولفت إلى أنّ "عملنا مستمر، بما في ذلك الأنشطة المنتظمة مثل عمليات تبديل القوات داخل وخارج لبنان. ليست لدينا أي خطط للمغادرة، ونحن نبذل قصارى جهدنا على مدار الساعة لنزع فتيل التوتر ومنع المزيد من تدهور الوضع".

كانت هذه تفاصيل خبر الناطق باسم "اليونيفيل": عملنا مستمر ونبذل قصارى جهدنا لنزع فتيل التوتر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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