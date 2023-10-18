الاب بوعبود بذكرى تأسيس نقابة الإيقونوغرافيين في لبنان: الحفاظ على الايقونة واجب مشرقي وهذا ما نسعى إليه

اكد نقيب الإيقونوغرافيين في لبنان، النقيب شربل بوعبود بمناسبة مرور سنة على تأسيس النقابة، أن "النقابة تطوي عامها الأول بالنجاح والتصميم على إتمام وتنفيذ الأهداف التي وضعها المجلس التأسيسي للنقابة منذ سنة كاملة"، لافتا الى أن "ما حققته النقابة بهذه الفترة الزمنية الوجيزة يُعتبر كمدماك قوي للحفاظ على هذا الإرث المشرقي العريق".

واوضح بوعبود إن أهداف النقابة تبقى واضحة وجلية ألا وهي تنظيم كتابة الأيقونة تفاديًا للعشوائية والأخطاء اللاهوتية،

‎ضمّ شمل الكتَّاب الإيقونوغرافيِّين ضمن عائلة واحدة تحت راية النَّقابة من أجلِ توحيد الخبرات وتبادلها، سعيًا للتطوَّر كمدرسة لبنانيّة للإيقونوغرافيِّين، علَّنا وبنعمة ربنا، ومع الوقت نتميَّز كباقي المدارس التي سبقتنا عبر التاريخ، ونغدو "المدرسة اللبنانيَّة" ذات طابع وهويَّة خاصَّينِ بها، القيام بلقاءات دوريّة فصليّة أو سنويّة وإقامة المعارض وتنظيم ورش العمل التي ستدعو إليها النقابة كافة الإيقونوغرافيِين الذين درسوا في الخارج، والذين يدرسون في معاهدنا، لإحياء هذا التقليد، ومن المهم هنا تسليط الضوء على كون الفنانين أو الإيقونوغرافيين يراقبون بعضهم البعض ليتعلموا من هذه المراقبة، بهدف تقديم الأفضل: فاستراق النَّظر هنا والإمعان به، هو أمرٌ مُباح للتطوُّر فالتميُّز".

واشار الى ان "الايقونوغرافيّين توافدوا للتسجيل في النقابة منذ بداية افتتاح طلبات القبول، وهي اليوم تضم ما يقارب العشرين عضوًا أنضموا إليها بعد مثولهم أمام اللجنة الفاحصة المؤلفة من رجال دين وأصحاب الاختصاص، وقد توسعت الاشتراكات لتطال سوريا ومصر واليونان وفرنسا وبلدان الانتشار وقد أقامت النقابة مؤتمرَ الفن المسيحي بين المعاصرة والتقليد ورحلات محليَّة وخارجيَّة لاستكشاف الأيقونات في لبنان وقبرص".

وذكر ان "في هذه المناسية السعيدة لا يسعني سوى ان اجدّد معكم الثقة في إعلاء شأن النقابة والمحافظة عليها والاهتمام بالمنتسبين وتلبية حاجاتهم في هذه الرسالة"، واعدا بـ"تقديم الأفضل وخلق فرص تواصل مع باقي المعاهد والدول التي تُعنى بتعليم أصول فن الإيقونوغراف، ولا يسعني سوى أن أشكر أعضاء النقابة فردًا فردًا وأخص بالذكر حضرة المتقدِّم في الكهنة الأب إفرام حبتوت نائب الرئيس والأب بطرس الخوري امين سر النقابة وماري شمعون امينة الصندوق واعضاء الهيئة العامة في النقابة. وندعو كاتبو الأيقونات إلى الانخراط فيها ومساعدتنا في الحفاظ على هذا الإرث الكنسي العظيم،

فيما ننظر الى المآسي الانسانية في الاراضي المقدسة وما يحل في فلسطين وشعبها نرفع صلاتنا للرب يسوع لكي يمطر علينا من سلامه ويلهم المسؤولين لما فيه خير الانسان والمجتمع".