إسرائيل تحذر أهالي غزة مجددا: توجهوا جنوبا

الشارقة - اميمة ياسر -

وجه جيش الاحتلال الإسرائيلي تحذيرا جديدا لأهالي قطاع غزة، وذلك بعد ساعات من مأساة مستشفى الأهلي المعمداني في غزة.

ودعا الجيش الإسرائيلي، في بيان نشره عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي ونقله موقع قناة "العربية"، سكان مدينة غزة على التحرك جنوباً من أجل "سلامتهم"، وفق قوله.

وأضاف البيان أن هناك "منطقة إنسانية" تتوفر فيها مساعدات في المواصي الواقعة على بعد 28 كلم أسفل ساحل القطاع الفلسطيني.

كما أوضح أن المساعدات الإنسانية الدولية ستُوجه إليها في حالة الضرورة.

من جانبه، طلب المتحث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، عبر حسابه الرسمي بموقع "إكس"، من سكان شمال القطاع ومدينة غزة، التوجه صوب المناطق المفتوحة في المواصي.

وذكرت قناة "العربية" أن قطاع غزة لم يدخل إليه أي مساعدات حديثا، وسط نقص حاد في كافة السلع والمواد الغذائية، فضلا عن الإعانات الطبية في كافة أنحاء غزة.

وأوضحت القناة أن القصف الإسرائيلي لم يتوقف منذ أمس على كافة المناطق في القطاع لاسيما في خانيونس جنوباً.

يأتي هذا التحذير بعدما شهد مستشفى الأهلي المعمداني قصفاً دامياً أودى بحياة أكثر من 500 شخص، في مجزرة مروعة دانته معظم الدول الغربية فضلا عن الأمم المتحدة.

والأسبوع الماضي، دعت إسرائيل سكان شمال غزة إلى التوجه نحو مناطق الجنوب، وعدم العودة ما لم يبلغا بذلك، ملوحة بعملية برية وشيكة في مناطق الشمال، دون أن تحدد ماهيتها أو توقيتها.

وحذرت العديد من الدول الإقليمية لاسيما مصر والأردن، مما وصفته بالتهجير القسري للفلسطينيين وإفراغ القطاع الذي يخضع لحصار مطبق منذ السابع من أكتوبر، بعد أن شنت حركة حماس هجوماً مباغتاً على مستوطنات غلاف غزة.