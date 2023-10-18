الأمين العام للأمم المتحدة يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة

الشارقة - اميمة ياسر -

دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، اليوم الأربعاء، إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة.

يأتي هذا بعد الضربة التي تعرض لها المستشفى الأهلي المعمداني في قطاع غزة، والتي أسفرت عن استشهاد أكثر من 500 فلسطيني أغلبهم من النساء والأطفال.

وقال جوتيريش، في خطاب ألقاه في بكين خلال منتدى "الحزام والطريق"، وفقا لما نقلته قناة "الحرة" الأمريكية: "أدعو إلى وقف إطلاق نار إنساني فوري لتخفيف المعاناة الإنسانية الرهيبة التي نشهدها".

وأعرب عن "فزعه" من مقتل المئات في الضربة التي استهدفت المستشفى بغزة، قائلا "هجمات حماس لا يمكن أن تبرر العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني".

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة إسرائيل إلى "السماح فورًا بوصول مساعدات إنسانية من دون قيود لتلبية الاحتياجات الأساسية لسكان غزة وغالبيتهم العظمى من النساء والأطفال".