«أولادي ماتوا يا ناس».. فيديو يخلع القلوب لأب فلسطيني يحمل أشلاء أطفاله في أكياس بغزة

الشارقة - اميمة ياسر -

وثقت عدسات الكاميرات من مستشفى الأهلي المعمداني في قطاع غزة لحظة كارثية عاشها مواطن فلسطيني .

وفقد المواطن الفلسطيني أبناءه إثر قصف إسرائيلي عنيف طال المستشفى، ولم يتبق من صغاره إلا أشلاء، جمعها الأب في أكياس تمهيداً لدفنها.

وأظهرت الكاميرات وصول الأب المكلوم إلى المشرحة حيث بدأ بالصراخ وهو يدل على ما في يده قائلاً: "أولادي ماتوا.. هيهن كلن هون.. ماتوا جمعت أشلاءهم بأكياس".

وأثار هذا المشهد المروع للأب الفلسطيني ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي لقساوته، خصوصا أن دموع الأب المكلوم لم تجف وكذلك صرخات غضبه.

يأتي هذا بعدما شهد قطاع غزة أمس، الثلاثاء، أحد أكثر أيامه دموية منذ 11 يوماً، بعدما أودى استهداف لمستشفى الأهلي الذي كان يؤوي آلاف الفلسطينيين الفارين من الغارات والقصف الإسرائيلي، بـ500 شهيد.

واتهمت وزارة الصحة الفلسطينية إسرائيل بارتكاب "مجزرة" في المستشفى الأهلي المعمداني.