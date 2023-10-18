هل حرضت «بي بي سي» على مجـ ـزرة المستشفى المعمداني في غزة؟

الشارقة - اميمة ياسر -

ارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس الثلاثاء، مجزرة جديدة بحق المدنيين الفلسطنيين العزل في قطاع غزة.

وقصت طائرات الجيش الإسرائيلي المستشفى الأهلي المعمداني في القطاع، مما أسفر عن سقوط أكثر من 500 شهيد في غزة وإصابة المئات، غالبيتهم من النساء والأطفال.

وكان المستشفى يكتظ بالمدنيين الفارين من القصف المتواصل بلا هوادة على قطاع غزة منذ الـ 7 من أكتوبر الجاري.

وعقب وقوع المجزرة، وجهت أصابع الاتهام إلى هيئة الإذاعة االبريطانية "بي بي سي"، بعدما نشرت تقريراً قبل أيام تزعم فيه قيام حركة حماس ببناء العديد من الأنفاق أسفل المستشفيات والمدارس.

التقرير الذي حمل عنوان "هل أنشأت حماس أنفاقا أسفل المستشفيات والمدارس؟" ذكر الكثير من التفاصيل عن الأنفاق في غزة، ووضعت الشبكة عدداً من الخرائط داخل التقرير لبعض الأماكن التي قالت إنها للأنفاق أغلبها في أماكن مكتظة بالسكان.

ووصف التقرير، الذي كتبته الصحفية ليز دوسيه كبيرة المراسلين الدوليين لمحطة "بي بي سي" في جنوب إسرائيل، الأنفاق "إنها جزء حيوي من عمليات حماس. تُستخدم الأنفاق لنقل البضائع والأشخاص، وتخزين الأسلحة والذخائر، وإيواء مراكز القيادة والسيطرة. ومن المعروف أنها معززة بشكل كبير بالخرسانة وموصولة بالكهرباء. إنها عميقة جداً، حيث يصل عمقها إلى 100 قدم (30 متراً) بحيث يصعب تحديد موقعها على وجه اليقين".

وأضاف التقرير: "لكن مثل هذه الشبكة الواسعة تحت الأرض، على قطعة صغيرة من الأرض، يبدو من المرجح أن تتدفق تحت أحياء مكتظة بالمنازل والمستشفيات والمدارس".

وتابع: "وكانت هناك تقارير تفيد بأن بعض الممرات لها مداخل تقع في الطوابق السفلية من المنازل والمساجد والمدارس والمباني العامة الأخرى للسماح للمسلحين بالتهرب من اكتشافهم".

وعلى الرغم من أن التقرير نُشر قبل أيام، إلا أنه وبعد وقوع مجزرة المستشفى المعمداني مساء أمس الثلاثاء، ألقى عدد كبير من المتابعين باللوم على شبكة بي بي سي فيما ذهب البعض لاتهامها بأنها حرضت على وقوع هذه المجزرة.